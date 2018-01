Aneel adia divulgação da proposta de revisão tarifária A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou de hoje para a próxima segunda-feira a divulgação da proposta de revisão tarifária periódica, das distribuidoras de energia CPFL (SP), Cemig (MG), Enersul (RS) e Cemat (MT). O motivo do adiamento não foi explicado. O aviso de audiência pública para o debate das propostas será publicado no Diário Oficial de segunda-feira e o texto completo será colocado à disposição do público no site da Aneel, na internet.