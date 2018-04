Aneel adia leilão de linhas de transmissão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou hoje que alterou do dia 11 para o dia 18 de julho a realização do leilão de 11 novas linhas de transmissão em sete Estados das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. O adiamento do leilão deveu-se à proximidade de datas com outro leilão de concessões de hidrelétricas, marcado para o dia 13 de julho, na Bolsa do Rio. Esta decisão da Aneel altera apenas parte do cronograma de licitação das linhas. Foi mantida para 25 de maio a reunião de esclarecimento dos procedimentos do leilão e do manual de instruções na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), em São Paulo. A entrega dos documentos de pré-qualificação também foi mantida para 4 de junho e o anúncio da lista de pré-qualificados em 13 de junho. O depósito das garantias terá de ser feito no dia 17 de julho, e não mais no dia 10. As novas linhas leiloadas totalizarão 1.848 quilometros, investimento previsto de R$ 912,2 milhões.