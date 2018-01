Aneel adia leilão de usinas já instaladas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quinta-feira que foi adiado do dia 31 de março para 02 de abril, sábado, o segundo leilão de energia gerada por usinas já instaladas, com entrega para os anos de 2008 e 2009. O adiamento foi feito por sugestão da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda. O órgão apontou que a realização do leilão em dia útil poderia afetar o comportamento do mercado mobiliário. O leilão será realizado no Hotel Gran Meliá World Trade Center, em São Paulo, a partir das 10 horas. As empresas interessadas em participar do leilão terão de depositar as garantias financeiras até o dia 29 de março. No dia 30 será divulgado o resultado da habilitação e no dia 31 será feita uma simulação do leilão.