Aneel adia novamente votação do edital de leilão A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira adiar, novamente, a votação do edital do 5º leilão de energia de usinas existentes (a chamada "energia velha"), que estava previsto para o dia 14 de dezembro, via internet. Nesse leilão, as usinas disputarão contratos para vender energia às distribuidoras a partir de janeiro do ano que vem. Na semana passada, o assunto já havia entrado na pauta da diretoria da agência, mas teve sua votação postergada. O motivo continua sendo o mesmo: segundo a Aneel , o edital não pode ser votado enquanto o Ministério de Minas e Energia não publicar portaria estabelecendo a sistemática do leilão.