Aneel adia prazo para proposta de geração de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou para 28 de fevereiro o prazo, encerrado em 28 de dezembro, para que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentem proposta para abrir a possibilidade de usinas termelétricas despacharem energia para o sistema fora da "ordem de mérito". Essa ordem estabelece que, quando o ONS determina que as térmicas comecem a gerar energia (porque os reservatórios das hidrelétricas estão mais baixos), sejam acionadas primeiramente as que têm menor custo de geração. Porém, a Aneel constatou, no fim do ano passado, que algumas termelétricas não estão conseguindo gerar a plena carga por falta de gás natural. Por causa disso, a agência abriu a possibilidade de térmicas que não estão em primeiro lugar na fila da "ordem de mérito" - ou seja, cujos custos não são os mais baixos - possam aproveitar para gerar energia quando tiverem gás, independentemente de ser ou não a vez de gerarem. Deste modo, essas térmicas acumulariam uma espécie de "crédito" para quando o ONS solicitar que sejam acionadas as usinas.