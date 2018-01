Aneel adia regulamentação que reduziria submercados A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou a regulamentação que reduziria, em 1º de janeiro de 2003, de quatro para dois os submercados de energia elétrica. A decisão foi tomada por determinação da 5ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, que atendeu ao pedido de suspensão liminar apresentado pelo Ministério Público Federal. Os autores do pedido alegaram que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) não tinha competência para tomar a decisão, ocorrida em 21 de agosto. A redução de submercados seria implementada mediante a fusão do submercado Norte com o Nordeste e do sistema Sul com o Sudeste/Centro-Oeste. A regulamentação da Aneel já havia sido colocada em consulta pública.