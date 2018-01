Aneel adia transferência de controle da Cemar A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou para o dia 17 de fevereiro de 2003 a data da transferência de controle da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). A agência também reabriu o prazo para a apresentação dos interessados em assumir a distribuidora. A sala de informações da Cemar será aberta na segunda-feira, na sede da empresa, em São Luís, e o novo prazo para apresentação de propostas é o dia 5 de fevereiro de 2003. O adiamento da data, segundo a Aneel, ocorreu porque até o dia 11 de dezembro, prazo estabelecido para a apresentação de proposta, nenhum interessado havia conseguido concluir as negociações das dívidas da distribuidora com seus credores. Todas as dívidas terão de ser assumidas pelo novo controlador. O adiamento foi feito depois de entendimentos da agência com a empresa PPL Global, LLC, atual controladora indireta da Cemar. A intervenção da agência na concessionária termina em 17 de fevereiro de 2003, mesma data da conclusão do processo de transferência. A apresentação de proposta para equacionar o endividamento com credores e debenturistas é um dos critérios para pré-qualificação de interessados em assumir o controle da concessionária.