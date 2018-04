Aneel analisa pedido de mais dinheiro para geradoras A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) só deverá anunciar no prazo de 30 dias uma resposta ao pedido das geradoras de um ressarcimento adicional de R$ 920 milhões, em consequência de supostas perdas com o racionamento de energia. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mario Abdo, disse nesta quarta-feira que, em princípio, a GCE discorda da avaliação das geradoras, mas decidiu estudar mais a questão. Segundo Abdo, a divergência diz respeito a diferentes interpretações sobre o cálculo da perda com a compra de energia livre no Mercado Atacadista de Energia (MAE). Pelo cálculo preliminar da GCE, foi fechado um acordo com geradoras e distribuidoras pelo qual essas perdas foram estimadas em R$ 2,1 bilhões. Posteriormente, as perdas foram recalculadas pelo MAE, em conjunto com a Aneel, e ficaram em R$ 2,4 bilhões. As geradoras interpretam de forma diferente os termos do contrato que assinaram e alegam que a perda foi maior. Aproximadamente metade dos R$ 920 milhões é reclamada por geradoras federais, principalmente Furnas e Chesf. Leilão de linhas A Aneel marcou para 11 de julho o leilão de concessões para instalação e operação de 1.849 quilômetros de linhas de transmissão que deverão ajudar na solução de problemas concentrados no Estado de São Paulo e na expansão da transferência de energia da Região Norte para a Região Nordeste. Serão leiloadas 11 novas linhas em sete Estados das Regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. O leilão, em oito lotes, será realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Segundo a Aneel estão previstos investimentos de R$ 912,2 milhões na instalação dessas linhas. Contas Até o fim deste ano, os consumidores deverão receber um novo modelo de conta de luz, onde estarão detalhados os custos dos principais itens faturados. Segundo Abdo, a conta terá o custo de geração, que é o valor da energia comprada da usina, o custo de transmissão e do uso da rede de distribuição administrado pela distribuidora da área onde fica o domicílio do consumidor. Estarão também discriminados os encargos pagos pela empresa e os impostos incidentes sobre o serviço. Abdo avalia que a informação será útil principalmente para os consumidores livres, que usam carga superior a 3 megawatts (MW), e que têm direito a escolher o fornecedor de eletricidade. Eles poderão comparar o preço da energia com o de outros fornecedores. O presidente da Aneel anunciou ainda que a Eletrobrás fará uma análise técnica de todos os programas de combate ao desperdício de energia desenvolvidos pelas distribuidoras. Segundo a agência, há dois anos as distribuidoras estão obrigadas a aplicar 0,5% das receitas em programas de combate ao desperdício. A agência lembra que durante o racionamento as concessionárias promoveram a substituição de lâmpadas incandescentes por outras de menor consumo (fluorescentes compactas) nas casas de famílias com baixo poder aquisitivo. De acordo com a Aneel, as empresas já investiram até o momento R$ 82 milhões em programas de combate ao desperdício.