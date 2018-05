Aneel anuncia qualificação de vencedores em até 60 dias

Ao se referir ao consórcio MGF-Energy, formado pela MGF Engenharia e Incorporações Ltda. (95%) e pela Geoenergy Energia e Serviços Ltda. (5%), o diretor disse ver "com bons olhos" a entrada de um novo concorrente no setor. O consórcio arrematou os lotes D e E do leilão na BM&FBovespa.

Segundo a Aneel, se uma empresa não for aprovada no processo de qualificação, automaticamente será executada a garantia de proposta, que é de 1% do valor do investimento. O edital prevê 90 dias após a realização do leilão para a celebração dos contratos.