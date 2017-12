Aneel anuncia suspensão do processo de venda da Cemar A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a suspensão do processo de transferência de controle societário da Cemar (Companhia Energética do Maranhão). Segundo a agência, a decisão foi tomada em cumprimento a duas decisões liminares da Justiça Federal, e o fato será divulgado amanhã no "Diário Oficial" do Maranhão e em alguns jornais de circulação nacional. A Aneel anunciou que recorrerá das decisões judiciais. O controle da Cemar pertence à Pensylvania Power & Light Global (PPL), mas está sob intervenção da agência desde 21 de agosto de 2002. Atualmente, há duas empresas interessadas em assumir o controle da distribuidora: SVM Participações e Empreendimentos Ltda., do grupo GP Investimentos, e Mt. Baker Enterprise, L.L.C..