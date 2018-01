Aneel aprova novas regras para termelétricas cogeradoras A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira que aprovou aperfeiçoamentos na regulamentação das centrais termelétricas cogeradoras. Segundo técnicos da agência, as novas regras simplificam o processo de concessão de benefícios às usinas cogeradoras mais eficientes. As empresas consideradas qualificadas para obter os benefícios receberão da Aneel um "selo de qualidade", que atesta o nível de eficiência energética de sua central cogeradora. Os benefícios, já previstos na regulamentação vigente, contemplam as centrais cogeradoras com capacidade instalada de até 30 megawatts (MW). Entre esses benefícios, estão a redução de encargos de acesso ao sistema de transmissão e a isenção da aplicação de, no mínimo, 1% da receita operacional líquida da empresa em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Unidades cogeradoras são usinas que reutilizam o vapor eliminado no processo de geração termelétrica para gerar mais energia.