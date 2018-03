Aneel aprova reajuste anual de 5,46% à Bandeirante A EDP Energias do Brasil informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste tarifário anual médio de 5,46%, a ser aplicado às tarifas da Bandeirante Energia a partir da próxima sexta-feira. A EDP explica em comunicado que dentro do cálculo de 5,46% uma parcela de 3,11% corresponde ao reajuste tarifário anual econômico e 2,35% "a componentes financeiros pertinentes, que, computado o efeito dos itens financeiros retirados da base, de 4,44%", geram um efeito médio do reajuste a ser percebido pelos consumidores cativos de 1,02%.