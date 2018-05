Aneel aprova reajuste de 13,73% nas tarifas da Celesc A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 30, o reajuste tarifário anual da Celesc, com aumento médio de 13,73%, sendo 14,07% para alta tensão e 13,47% para baixa tensão. As novas tarifas entram em vigor no dia 7 de agosto para 2,5 milhões de unidades consumidoras em Santa Catarina.