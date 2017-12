Aneel aprova reajuste de 4 distribuidoras de energia no Norte A partir de segunda-feira, estarão mais caras as tarifas de energia elétrica de quatro distribuidoras da Região Norte: Boa Vista Energia S/A, Companhia Energética de Roraima (CER), Manaus Energia S/A e Companhia Energética do Amazonas (CEAM). Os reajustes foram autorizados hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em Roraima, o índice médio da Boa Vista Energia será de 15,71%, sendo de 14,31% o reajuste para baixa tensão, principalmente os residenciais, e de 20,66% aquele para alta tensão, que envolve principalmente a indústria. Na CER, o reajuste será de 13,46% para todas as classes de consumo. No Amazonas, a tarifa da Manaus Energia terá aumento de 16,49%, com reajuste de 12,76% para os residenciais e de 19,71% para os industriais. Na CEAM, o índice médio será de 15,67%, com 14,32% para as residências e 21,76% para as indústrias. A Boa Vista Energia atende 61 mil consumidores em Boa Vista; a CER, 20 mil em 15 municípios de Roraima; a Manaus Energia, 388 mil clientes em Manaus, e a CEAM fornece energia para 164 mil consumidores em 61 municípios amazonenses.