Aneel aprova reajuste de tarifas de energética pernambucana A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 24, reajuste médio de 2,45% nas tarifas de energia da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). O aumento, que passa a vigorar no domingo será de 0,79% para os consumidores de energia em baixa tensão, como as residências e os estabelecimentos comerciais, e de 5,68% para os consumidores de alta tensão, como as indústrias. A Celpe fornece energia para 2,5 milhões de unidades consumidoras em 185 municípios de Pernambuco, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha e um município da Paraíba.