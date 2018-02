Aneel aprova reajuste médio de 12,47% nas tarifas da Cepisa A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel ) autorizou, nesta quinta-feira, um reajuste médio de 12,47% na receita com tarifas da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), que entrará em vigor na segunda-feira, 28. Para os consumidores residenciais, que consomem energia de baixa tensão, o aumento será de 9,94% e, para os industriais, que consomem energia de alta tensão, de 6,24%. A empresa havia pedido reajuste médio de 19,23%. A Cepisa atende 742 mil unidades de consumo em 223 municípios do Piauí, incluindo a capital, Teresina. No início da semana, a Aneel também aprovou as novas tarifas para outras regiões do País. O reajuste médio nas tarifas da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) foi de 7,91%. Em Brasília, houve redução média de 1,59% nas receitas tarifárias da Companhia Energética de Brasília (CEB), com diferenciação do preço para cada consumidores residenciais e industriais. Nas tarifas da Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, o reajuste médio anunciado ficou em 13,54%. E na paulista Elektro houve reagiste médio de 10,53%. Por fim, a Companhia Energética do Maranhão (Cemar) também reajustou e chegou à media de 14,49% nas tarifas.