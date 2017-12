Aneel aprova reajuste médio de 16,46% para tarifas da Cerj A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje reajuste médio de 16,46% para as tarifas da Companhia Energética do Rio de Janeiro (Cerj). O aumento entra em vigor no dia 31 de dezembro. As residências e o comércio, que recebem energia em baixa tensão, terão reajuste de 12,7% nas contas de luz. Já as indústrias, que utilizam alta tensão, terão aumento que varia de 18,52% a 24,84%.