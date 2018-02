Aneel aprova reajuste médio de 2,28% em tarifa da Light

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira, 4, reajuste médio de 2,28% para as tarifas da Light, distribuidora que atende cerca de 3,5 milhões de unidades de consumo em 31 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado.

Para os consumidores residenciais, o aumento será de 2,01%. As indústrias terão alta que vai variar de 2,48% a 4,61%, dependendo da carga. As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado, dia 7 de novembro.