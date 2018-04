Aneel aprova reajuste nas tarifas de quatro distribuidoras A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira, 3, o reajuste nas tarifas de energia de quatro distribuidoras do País. Para a Centrais Elétricas Matogrossenses (Cemat), de Mato Grosso, o reajuste médio autorizado foi de 9,83%. O reajuste será de 13,3% para os consumidores que recebem energia em alta tensão, como as indústrias, e de 7,81% para os clientes abastecidos em baixa tensão, como residências e comércio. A Cemat atende a 830 mil consumidores em 126 municípios do Estado de Mato Grosso. A empresa havia solicitado um reajuste médio de 15,3%. Já a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) conseguiu a aprovação de um reajuste médio de 3,71%. O reajuste para os consumidores de baixa tensão - entre eles, residências e estabelecimentos comerciais - será de 3,48%. Para os clientes atendidos em alta tensão, como as indústrias, será de 4,02%. O reajuste entra em vigor no domingo, 8. A CPFL atende a 3,2 milhões de unidades consumidoras em 234 municípios do interior de São Paulo. Para Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o reajuste médio foi de 5,16%. Os consumidores que recebem energia em baixa tensão, como residências e comércio, terão reajuste de 6,5%, enquanto os abastecidos em alta tensão, como as indústrias, terão aumento de 2,89%. A Cemig distribui energia a 6,2 milhões de unidades consumidoras em 775 municípios do Estado de Minas Gerais. O reajuste entra em vigor também no próximo domingo. Também foi aprovado o reajuste médio de 3,20% para as tarifas de energia da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (Enersul). O reajuste para os consumidores que recebem energia em baixa tensão, como residências e comércio, será de 3,46% e para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o aumento será de 2,58%. A Enersul atende cerca de 700 mil unidades consumidoras, em 73 municípios no Mato Grosso do Sul. O reajuste entrará em vigor no próximo domingo, dia 8. Matéria alterada às 12h22 para acréscimo de informações