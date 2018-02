Aneel aprova reajustes em seis distribuidoras A Agência Nacional da Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira o reajuste nas tarifas de seis distribuidoras de energia do País, nos Estados de Alagoas, Paraíba, São Paulo, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. A agência também decidiria nesta terça o reajuste da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), mas adiou a definição para a próxima quinta-feira. O reajuste médio nas tarifas da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) foi de 7,91%. Ele será diferenciado e vai variar de acordo com o tipo de consumidor. Para os clientes residenciais da empresa, o aumento será de 7,57%, enquanto para as indústrias, será de 3,65%. O reajuste médio concedido pela Aneel de 7,91% foi inferior aos 9,14% pleiteados pela companhia. As novas tarifas começarão a valer na segunda-feira, dia 28. A Ceal abastece 714,5 mil unidades de consumo em 110 municípios do estado de Alagoas. Em Brasília, houve redução média de 1,59% nas receitas tarifárias da Companhia Energética de Brasília (CEB) e também haverá preço diferenciado. Para os clientes de baixa tensão, como as residências, as tarifas cairão 7,63%, a partir de sábado e, para os de unidades de alta tensão, como as indústrias, as tarifas cairão 2,05%. A CEB havia pedido à Aneel um reajuste médio de suas receitas tarifárias de 2,65%. A companhia fornece energia a 734,4 mil unidades de consumo no Distrito Federal. Nas tarifas da Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba o reajuste médio anunciado nesta terça ficou em 13,54%. Para os clientes residenciais o aumento será de 6,43% enquanto que o aumento para as indústrias será de 6,53%. A Saelpa fornece energia elétrica a 902,8 mil unidades de consumo, em 216 municípios paraibanos. A Aneel também autorizou o reajuste médio de 10,53% nas tarifas da distribuidora paulista Elektro. Os clientes residenciais da empresa, que recebem energia de baixa tensão terão um aumento de 4,62%, enquanto as indústrias, que recebem energia em alta tensão, pagarão 8,14% a mais pela energia que consomem. As novas tarifas entrarão em vigor no próximo domingo, dia 27. A Elektro fornece energia a 1,9 milhão de unidades de consumo a 223 municípios do interior e litoral paulista e mais cinco municípios do Mato Grosso do Sul. Indefinição A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) teve reajuste médio de 14,49% nas tarifas. Na reunião, os diretores da Aneel também aprovaram que o reajuste a ser cobrado dos consumidores residenciais será de aproximadamente 8,4%, e para as indústrias, 16,4%. Esses porcentuais, porém não são definitivos, uma vez que a diretoria decidiu considerar, para efeito de cálculo do reajuste, R$ 4 milhões pagos pela Cemar pelo uso da rede da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), que não foram incluídos inicialmente pela área técnica da Aneel. Com isso, os porcentuais definitivos para os clientes residenciais e industriais deverão ficar ligeiramente superiores aos aprovados nesta terça. Em no máximo 48 horas a agência deverá divulgar os porcentuais definitivos. Inicialmente a área técnica não quis incluir os R$ 4 milhões porque não havia um contrato entre a Cemar e a Cepisa que comprovassem esse gasto. Mas a diretoria resolveu validá-lo através da comprovação desse dispêndio, por meio de faturas. A Cemar foi a primeira empresa a já incluir no reajuste anual o impacto dos gastos com programa Luz Para Todos. Segundo o diretor da Aneel, Jerson Kelman, dos 14,4% de reajuste médio autorizados pela empresa, 4% tem origem no programa. A distribuidora fornece energia a 1,3 milhão de unidades de consumo. A Aneel adiou a definição do reajuste para a Cepisa para a próxima quinta-feira para ter mais tempo de analisar os relatórios. Um reajuste médio de 14,06% na receita tarifária da Empresa Força e Luz Coronel Vivida (Forcel) também foi autorizado. Para os clientes residenciais, o reajuste, que entra em vigor sábado (dia 26), será de 5,32% e, para os industriais, de 9,92%. A Forcel, que abastece 5.732 unidades de consumo no município de Coronel Vivida, pediu 6,92% de reajuste. Luz para Todos Kelman informou nesta terça-feira que a Aneel decidiu incorporar nos reajustes anuais das distribuidoras o impacto dos custos com o programa federal de universalização da energia Luz para Todos. O efeito será computado nos reajustes que serão calculados daqui para a frente. Antes, o impacto dos gastos das empresas com o Luz patas Todos só era embutido nas tarifas a cada quatro anos, em média, que é quando a Aneel calcula a revisão tarifária periódica das empresas. Em rápida entrevista à imprensa, durante intervalo da reunião da Aneel, Kelman disse que daqui para a frente as distribuidoras terão de informar à Aneel os custos anuais com o programas de universalização, para que possam ser considerados nos reajustes. Kelman comentou que o Luz para Todos tem um paradoxo: as regiões que demandam maiores gastos para universalizar a energia, com maior impacto na tarifa, são as mesmas em que a população tem os menores índices de renda. Kelman defendeu que é necessário fazer uma melhor distribuição dos subsídios concedidos para o Luz para Todos, obtidos por meio da arrecadação da Conta de Desenvolvimento Energético, encargo que representa, em média, 2,15% da conta dos consumidores.