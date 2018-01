Aneel aprova redução de 36% no subsídio a termelétricas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira uma redução de 36,6% na cota de recolhimento da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para 2007. Com a medida, o montante a ser arrecadado deverá cair dos R$ 4,525 bilhões, em 2006, para R$ 2,870 bilhões este ano. A CCC é um encargo embutido na conta de energia de todos os consumidores do País, utilizado para subsidiar a compra de combustível pelas usinas termelétricas que abastecem os sistemas isolados, localizados principalmente na Região Norte do Brasil.