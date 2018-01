Aneel aprova venda da companhia de energia do Maranhão A Agência Nacional de Energia (Aneel) informou na noite desta segunda-feira que aprovou a proposta apresentada pela SVM Participações, do grupo GP Investimentos, para a compra da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Segundo a Aneel, a proposta da SVM foi aprovada previamente pela Eletrobrás, por bancos e acionista, todos credores da Cemar. No próximo dia 9, será formalizada a transferência da distribuidora maranhense, atualmente controlada pela norte-americana Pensylvania Power & Light Global (PPL). Segundo a agência reguladora, a SVM propõe recompor o equilíbrio econômico da Cemar até dezembro de 2012. A Eletrobrás transformará o crédito de R$ 150 milhões em participação no capital da Cemar até o limite de 40%. A proposta inclui ainda a renegociação de dívidas com a Eletrobrás e com a Eletronorte, no valor de R$ 276,5 milhões. Os demais credores também terão a dívida renegociada, com deságio de 69%. A proposta prevê um pagamento à vista de R$ 45,8 milhões. Os R$ 29,5 milhões restantes serão parcelados em 60 meses.