Aneel: audiência pública discute reajustes Aneel aprimora procedimentos do reajuste e da revisão tarifária. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza amanhã (28/03) Audiência Pública para discutir, com concessionárias e consumidores, o aperfeiçoamento das regras de reajuste e revisão tarifária. Na audiência serão colhidos subsídios para a elaboração de três novas resoluções, que tratarão do reajuste anual e das revisões, periódica e extraordinária, das tarifas das concessionárias. A Aneel pretende, com a audiência, inserir a sociedade no debate sobre a questão tarifária dos serviços prestados pelas concessionárias. Segundo os Contratos de Concessão, os reajustes tarifários são anuais e as revisões periódicas acontecem, em sua maioria, a cada quatro anos. Há, também, a possibilidade das revisões extraordinárias, que podem ser solicitadas a qualquer momento, quando houver variações expressivas de custos das empresas.