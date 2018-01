Aneel autoriza aumento de tarifas de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento de tarifas de energia a seis concessionárias. Cinco delas ficam no Rio Grande do Sul: Usina Hidrelétrica Nova Palma Ltda. (8,31%); Hidroelétrica Panambi S.A (8%); Muxfeldt, Marin e Companhia Ltda (7,66%); Centrais Elétricas de Carazinho S.A (7,48%) e Departamento Municipal de Energia de Ijuí (5,84%). Esses reajustes são com base na elevação dos custos operacionais específicos de compra de energia elétrica e serviços do sistema, encargos de Conta de Compensação de Combustíveis, Reserva Geral de Reversão e taxa de fiscalização. Também foi autorizado aumento para as tarifas de energia do Departamento Muncipal de Eletricidade, de 15,58%, o que corresponde ao reajuste anual das tarifas da concessionária. Os reajustes passarão a vigorar a partir de amanhã.