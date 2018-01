Aneel autoriza aumentos nas tarifas de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (RJ) a promover reajuste anual de 13,74% em suas tarifas. A Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina também poderá reajustar suas tarifas em 12,70%, a partir do próximo dia 18. Segundo a Aneel, o reajuste, em ambos os casos, é o primeiro desde as assinaturas dos respectivos contratos de concessão, em junho de 1999. A Força e Luz Cataguazes Leopoldina atende 255.914 consumidores em 66 municípios em Minas Gerais e dois no Rio de Janeiro. A Nova Friburgo atende apenas um município com 68.430 consumidores. Também foi autorizada pela Aneel a elevação de 1% da Cofins nas tarifas de energia elétrica da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A (Escelsa) e da Companhia Campo-Larguense de Eletricidade, do Paraná.