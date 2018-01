Aneel autoriza Celpe a reajustar tarifa em 14,85% A Aneel autorizou reajustes de tarifas de quatro distribuidoras de energia, que passarão a vigorar a partir de amanhã. Os 2 milhões de consumidores da Celpe pagarão 14,85% a mais em suas contas de luz. A Celpe atende a 186 municípios do Estado de Pernambuco. A Aneel autorizou ainda o reajuste de 16,4% para a Companhia Campolarguense de Eletricidade (Cocel), que atende a 26 mil consumidores do município de Campo Largo, no Paraná. A empresa Luz e Força Urussanga, no município de mesmo nome em Santa Catarina, terá reajuste de 17,48%. A empresa Força e Luz João Cesa, que opera no município de Siderópolis, em Santa Catarina, terá reajuste 24,92%. Estes são reajustes anuais que coincidem com a data de assinatura do contrato de concessão e levam em conta a energia comprada, a conta de consumo de combustível, a reserva global de reversão, a taxa de fiscalização, os encargos de transmissão e os custos gerenciáveis. Sobre este último, incidiu o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de 9,15% no período de março de 2000 a fevereiro de 2001.