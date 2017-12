Aneel autoriza distribuidora do Rio a reajustar tarifa A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a Ampla, distribuidora de energia elétrica no Estado do Rio, a reajustar sua tarifa em 16,46%. Para a classe B (clientes residenciais e pequenos comércios, em baixa tensão), o reajuste será de 12,7%, enquanto os clientes da Classe A (alta tensão) terão percentuais aplicados em suas tarifas que variam de 18,52% a 23,98%. O reajuste entra em vigor a partir do dia 30 de dezembro.