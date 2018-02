Aneel autoriza operação das turbinas da usina Santo Antônio do Jari A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concedeu à EDP Energias do Brasil a Declaração Comercial de Operação (DCO) para as unidades geradoras (UG) 03 e 04 da usina Santo Antônio do Jari. O aval ao início das operações comerciais da turbina de número 3 foi concedido nessa quarta, 31. O DCE da UG04 foi recebido no último dia 19 de dezembro.