Aneel autoriza reajuste das tarifas da Cerj A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou um reajuste de 28,56% nas tarifas de energia da Cerj, distribuidora que atende 66 municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. As novas tarifas entram em vigor no dia 31/12. Segundo nota distribuída pela Aneel, a Cerj havia solicitado um reajuste de 33,20%.