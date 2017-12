Aneel autoriza reajuste de 13,51% para tarifas da Light A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acaba de divulgar que o reajuste da tarifa da Light, distribuidora de energia elétrica nO Rio de Janeiro, ficou em 13,51%. A companhia havia apresentado estudo no qual reivindicava um reajuste de 18%, mas o presidente da Light, Jean Pierre Bel, em entrevista recente, comentou que a companhia esperava receber pelo menos o equivalente à variação do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), em torno de 12%. O reajuste entrará em vigor no próximo domingo. A Light atende 3,41 milhões de unidades consumidoras em 33 municípios do estado do Rio de Janeiro.