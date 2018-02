Aneel autoriza reajuste de tarifas da Celg e da Chesp A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira o reajuste das tarifas da Companhia Energética de Goiás (Celg). A empresa, porém, não pode repassar o aumento para os cliente porque está inadimplente com o órgão regulador. As altas autorizadas são 6,06% para os consumidores de baixa tensão, como residências e comércio, e de 2,26% para os que recebem energia em alta tensão, como as indústrias. O reajuste estava previsto para entrar em vigor no dia 12 de setembro, mas o pagamento de dois encargos está pendente. O órgão não especificou quais são nem seus valores. A Aneel autorizou também aumento para as tarifas da Companhia Hidroelétrica de São Patrício (Chesp), de 2,40% para a baixa tensão e de 12,37% para a alta. Ambas as empresas atendem ao Estado de Goiás.