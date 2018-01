Aneel autoriza reajuste de tarifas da Light A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta segunda-feira um reajuste médio de 11,69% nas tarifas da distribuidora fluminense Light. A empresa pedia um reajuste maior, de 14,94%. Separando por perfil de cliente, a distribuidora terá que conceder um desconto de 3,99% nas contas de luz de consumidores residenciais. Já as indústrias abastecidas pela Light terão de pagar 7,35% a mais pela energia que consomem. Segundo técnicos da Aneel, a diferença entre as tarifas de clientes residenciais e industriais deve-se ao realinhamento de preços que vem sendo feito pela agência, para retirar os subsídios que até 2003 eram pagos pelos consumidores residenciais para as indústrias. As novas tarifas começarão a vigorar nesta terça-feira. A Light distribui energia para 3,790 milhões de unidades de consumo em 29 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado. O aumento do recolhimento da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) pesou em quase 2,05 pontos porcentuais no reajuste médio das tarifas da Light. A CCC é um dos encargos embutidos nas contas de luz pagas pelos consumidores de todo o País. O dinheiro arrecadado com essa conta é utilizado para subsidiar a compra do óleo combustível que aciona as termelétricas que abastecem os sistemas isolados da Região Norte. Segundo técnicos da Agência, a arrecadação da CCC pela Light neste ano foi 46,35% superior à do ano passado. Pedido negado Ao definir o reajuste médio da Light, inferior ao pleito da empresa, a Aneel negou alguns pedidos da empresa. O principal foi a não inclusão, no reajuste deste ano, de um porcentual de 2,04% que, diz a empresa, corresponderia à correção de supostos erros na revisão tarifária de 2003. A Light argumenta que na revisão de 2003 não foram incluídos descontos tarifários concedidos a consumidores de baixa renda, de áreas rurais, e a serviços públicos como água e saneamento. Segundo a empresa, a não inclusão desses descontos gerou um reajuste menor naquele ano. Ao negar o pedido, a Procuradoria da Aneel argumentou que o material apresentado pela empresa não é capaz de demonstrar que houve, de fato, um erro no cálculo da revisão de 2003. De qualquer modo, o diretor Edvaldo Santana, relator do pedido de reajuste da Light, recomendou, em seu voto, que os técnicos da Aneel e a procuradoria da agência aprofundem os estudos sobre o pleito da Light para, caso necessário, a agência tomar uma decisão posterior sobre o assunto.