Aneel autoriza reajuste de tarifas da Sulgipe A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o reajuste de tarifas da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe). O reajuste será em duas etapas: 12,41% a partir de amanhã e 0,83% em 7 de fevereiro de 2001, totalizando 13,24%. O motivo do parcelamento é que a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), geradora que fornece energia para a Sulgipe, também está parcelando o reajuste do valor da energia vendida para a Sulgipe. A Aneel exige que as distribuidoras repassem a seus clientes, nas mesmas condições, os descontos ou parcelamentos obtidos junto às geradoras. A estrutura tarifária atual da Sulgipe não sofreu qualquer alteração, sendo mantidos os subsídios para os consumidores de baixa renda e rurais. O último reajuste da concessionária ocorreu em agosto de 1999, e foi de 10,22%. As tarifas autorizadas são limites máximos, portanto a companhia poderá praticar valores inferiores para seus consumidores.