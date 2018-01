Aneel autoriza reajuste de tarifas no RS A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que as tarifas de energia elétrica da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), do Rio Grande do Sul, serão reajustadas em 19%, a partir de amanhã. Foi também autorizado o reajuste da tarifa de geração da CEEE em 19,47%. A CEEE distribui energia para 68 municípios gaúchos e tem 1,2 milhão de unidades consumidoras. O reajuste anual, segundo a Aneel, levou em consideração, além da variação anual do IGP-M, os custos gerenciáveis e não-gerenciáveis, como a energia comprada, a conta de consumo de combustível e a Reserva Global de Reversão.