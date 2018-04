Aneel autoriza reajuste em distribuidoras do NE A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autorizou o reajuste de tarifas de energia de quatro distribuidoras do Nordeste. Os aumentos, que entrarão em vigor na segunda-feira, são os seguintes: 13,56% nas tarifas da Coelba, Bahia; 14,78% para a Cosern, do Rio Grande do Norte; 14,27% para a Coelce, do Ceará; e 14,84% para a Energipe, do Sergipe. Segundo nota divulgada pela Aneel, os reajustes autorizados não incluem a tarifa extraordinária concedida para compensar as perdas como racionamento. A Coelba fornece energia para 2,9 milhões de unidades consumidoras em 415 municípios da Bahia. A Cosern atende a 706 mil unidades consumidoras em 167 municípios do Rio Grande do Norte. A Coelce fornece energia para aproximadamente 1,9 milhão de unidades consumidoras em 184 municípios cearenses e a Energipe atende a 403 mil unidades consumidoras em 65 municípios do Sergipe.