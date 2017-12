Aneel autoriza reajuste em Goiás A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje o reajuste anual das tarifas de energia elétrica de duas distribuidoras e uma geradora. A Companhia Energética de Goiás (Celg) terá suas tarifas reajustadas em 13,23% a partir de amanhã. As tarifas de energia da Companhia Hidrelétrica São Patrício (Chesp), em Goiás, serão reajustadas, também a partir de amanhã, em 19,64%. A Aneel autorizou também reajuste de 17,24% nas tarifas de energia da geradora Centrais Elétricas Cachoeira Dourada (CDSA). Os reajustes serão publicados amanhã no Diário Oficial da União. Foram calculados com base nos custos gerenciáveis e não-gerenciáveis, segundo informação da Aneel. A Celg atende a 234 municípios, o que representa 1,5 milhão de unidades consumidoras, entre residências, indústrias, áreas comerciais e áreas rurais. A Chesp atende a 22.500 unidades consumidoras em dez municípios do Estado de Goiás.