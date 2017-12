Aneel autoriza reajuste em tarifa de empresas da região Norte A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou ter autorizado o reajuste das tarifas de fornecimento de quatro concessionárias de distribuição da região Norte. Os índices autorizados são de 11,14% para a Manaus Energia S.A.; 19,15% para a Boa Vista Energia S.A. (RR); 21,84% para a Companhia Energética de Roraima (CER); e 19,75% para a Companhia Energética do Amazonas (Ceam). As novas tarifas entram em vigor amanhã. Segundo comunicado da Aneel, os índices calculados não incluem a Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA), a chamada conta gráfica, utilizada na correção de encargos setoriais e de despesas das distribuidoras com compra de energia elétrica. A CVA correspondente aos últimos 12 meses será repassada às tarifas somente em 2004, de acordo com a Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril desse ano. "Com isso, deixarão de ser incorporados este ano 1,66 ponto percentual às tarifas de Manaus, 1,45 às de Boa Vista, 0,12 às da CER e 1,16 ponto percentual ao índice final da Ceam."