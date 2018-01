Aneel autoriza reajuste nas tarifas de MG e do RS A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira o reajuste de tarifas de quatro distribuidoras de energia do interior do Rio Grande do Sul e de uma do interior de Minas Gerais, o Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas (DMEPC). Para a empresa mineira, que fornece energia na 57.282 unidades de consumo na cidade, as tarifas dos consumidores residenciais subirá 4,94%. As indústrias abastecidas pela distribuidora pagarão 16,54% a mais pela energia. As novas tarifas começarão a vigorar amanhã. No Rio Grande do Sul, as tarifas residenciais da distribuidora Muxfeldt subirão 2,95% a partir de quinta-feira. Já as indústrias clientes da empresa terão redução de 11,56% em suas tarifas. A Muxfeldt abastece 7.139 unidades de consumo nos municípios gaúchos de Tapejara e Ibiaçá. No caso da distribuidora Eletrocar, que vende energia a 30.526 unidades consumidoras nos municípios de Carazinho, Chapada, Coqueiros do Sul, Colorado, Santo Antonio do Planalto e Salbach, a conta de luz dos clientes residenciais será reduzida em 0,13% a partir de quinta-feira. As indústrias que compram energia da Eletrocar terão aumento de 11,16% em suas contas. Para outra distribuidora gaúcha, a Hidropan, a Aneel autorizou aumento de 4,41% para os consumidores residenciais e de 5,13% para as indústrias, também a partir de quinta-feira. A empresa leva energia a 13.260 pontos de consumo nos municípios de Panambi e Condor. A Aneel autorizou ainda aumento de 1,65% para os clientes residenciais do Departamento Municipal de Energia de Ijuí (Demei). Para as indústrias, o reajuste autorizado foi de 15,69%. A empresa fornece energia a 25.041 unidades consumidoras no município gaúcho de Ijuí.