Aneel autoriza reajuste para duas distribuidoras do Sul A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje reajuste nas tarifas de energia de duas distribuidoras do Rio Grande do Sul. O reajuste médio da Rio Grande Energia (RGE) será de 14,37%, e da AES Sul, de 13,27%. As duas empresas fornecem energia para cerca de 2 milhões de unidades consumidoras, em 356 municípios. O reajuste entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 19. Os porcentuais variam entre as diferentes categorias de consumo. No caso da AES Sul, os consumidores residenciais e pequenos estabelecimentos comerciais e industriais terão aumento de 9,36%, e as grandes indústrias, de 22,11%. Para os clientes da RGE, o aumento será de 10,38% para pequenos consumidores, e de 21,54% para grandes empresas.