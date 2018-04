Aneel autoriza reajustes de energia de até 15,9% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um reajuste de 14,89% para as tarifas de energia das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), de 15,97% para a Espírito Santo Centrais Elétricas (Escelsa), de 11,01% para as tarifas da Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e de 14,89% para a Hidrelétrica Xanxerê, em Santa Catarina. Esses reajustes entram em vigor na quinta-feira. A Celpa atende a 1.044.379 unidades consumidoras em 143 municípios do Estado do Pará; a Celesc fornece energia a 1.773.454 unidades consumidores em 257 municípios dos Estados de Santa Catarina e do Paraná; a Escelsa atende a 919.319 unidades consumidoras em 65 municípios capixabas; e a Hidrelétrica Xanxerê fornece energia a 22.281 unidades consumidoras em seis municípios do Oeste catarinense.