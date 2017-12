Aneel autoriza reajustes em tarifas de três distribuidoras A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou hoje que autorizou reajustes das tarifas de três distribuidoras de energia que atendem cidades do interior da Região Sul do País. As novas tarifas começam a valer amanhã. Para a Companhia Campo-Larguense de Energia (Cocel), que fornece energia para 33.219 unidades de consumo em Campo Largo (PR), o reajuste médio (sem incluir PIS/Cofins) será de 4,8%. A Empresa Força e Luz João Cesa, que abastece 2.161 unidades de consumo em Siderópolis (SC), terá aumento médio de 10,13% em suas tarifas. No caso da Empresa Força e Luz de Urussanga, também em Santa Catarina, as tarifas subirão, em média, 6,98% (sempre sem computar o PIS/Cofins). A empresa fornece energia a 4.150 unidades de consumo no município de Urussanga.