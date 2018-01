Aneel autoriza reajustes para distribuidoras do Nordeste A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje o reajuste das tarifas de energia de quatro distribuidoras do Nordeste. O aumento médio será de 23,59% na Coelce (CE), de 23,40% da Coelba (BA), de 19,58% na Cosern (RN), e de 19,84% na Energipe (SE). O reajuste entrará em vigor na próxima sexta-feira, dia 22. Os porcentuais são diferentes para cada classe de consumo. As residências, por exemplo, terão reajuste de 21,21% na área da Coelce, 20,51% na área da Coelba, de 9,54% na área da Cosern e de 13,52% na área da Energipe. As quatro distribuidoras juntas atendem a quase 7 milhões de unidades consumidoras de energia.