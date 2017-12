Aneel começa por Minas fiscalização de concessionárias A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inicia hoje, pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), fiscalização nas concessionárias de energia de todo o País. O objetivo é avaliar os resultados alcançados pelo programa Luz para Todos e o cumprimento das metas de universalização de atendimento. A verificação de documentos e as inspeções in loco serão feitas por amostragem em municípios atendidos pela Cemig no Estado. Os trabalhos prosseguem até 20 de maio. Em junho, segundo informações da Aneel, será a vez da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). O programa Luz para Todos é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Criado em 2003, tem como finalidade levar energia elétrica ao meio rural. As informações são da Radiobrás.