Aneel: consumidor não deve pagar seguro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou que as distribuidoras de energia elétrica suspendam a cobrança do seguro contra danos elétricos nas contas de luz. A informação foi anunciada diretor-geral da agência, José Mário Abdo. Segundo Abdo, quatro empresas iniciaram a comercialização desse tipo de seguro residencial: a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a Bandeirante Energia, a Elektro eletricidade e Serviços e a Companhia Energética de Brasília (CEB). A Aneel enviou ofícios às 64 distribuidoras explicando que essas empresas estão impedidas de cobrar tal seguro, já que é obrigação das concessionárias indenizar os clientes no caso de danos em eletrodomésticos provocados por problemas no fornecimento de energia. Essa obrigação consta no contrato de concessão das distribuidoras. As quatro empresas cobravam, em média, R$ 4,00 por seguro. As distribuidoras já comunicaram à Agência a suspensão da cobrança. As concessionárias terão de devolver ao consumidor o valor correspondente ao que foi cobrado pelo seguro contra danos elétricos. Outros seguros ou produtos poderão ser comercializados pelas empresas, desde que não estejam incluídos nos serviços de obrigação dessas distribuidoras.