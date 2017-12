Aneel: consumidor reprova 24 concessionárias Os consumidores reprovaram 24 das 62 das distribuidoras de energia elétrica no País no processo de avaliação da satisfação de prestação de serviços. O resultado da pesquisa divulgada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mario Abdo, aponta que a Companhia Energética do Piauí (Cepisa) teve o pior desempenho, segundo avaliação dos seus consumidores. Enquanto a média nacional ficou em 62,81 pontos, a Cepisa teve 49,24 pontos. A Força e Luz Coronel Vivida Ltda (Forcel), no Paraná, teve a melhor nota, segundo avaliação dos consumidores. A empresa conseguiu 79,33 pontos, ficando bem acima da média nacional. Das empresas de São Paulo, a que teve melhor desempenho foi a Elektro, com 68,98 pontos. Abdo informou que essa avaliação vai servir de base para que a agência reguladora intensifique a fiscalização junto às distribuidoras. Os números fazem parte de uma pesquisa de opinião pública realizada entre os dias 5 de setembro e 11 de outubro em todo País. Foram entrevistadas 18.200 pessoas. No caso das distribuidoras com mais de 1milhão de consumidores, a melhor nota foi dada à Companhia Paranaense de Energia (Copel). A distribuidora obteve 73,01 pontos. Por esse mesmo critério de número de consumidores, a Companhia Energética do Ceará (Coelce) foi a considerada a pior empresa, com 56,34 pontos.