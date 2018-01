Aneel: conta de luz traz novas informações A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tornará obrigatório, a partir de fevereiro de 2001, maior detalhamento dos dados fornecidos nas contas de luz enviadas para o consumidor. Segundo o diretor-geral da Aneel, José Maria Abdo, a medida, que faz parte da resolução 024 de fevereiro de 2000, permitirá maior transparência nas informações de cobrança das 64 concessionárias de energia elétrica do País. Entre as novidades, o destaque fica por conta da descrição do tempo de duração que uma residência fica sem energia elétrica durante o mês. Uma das metas anuais da Aneel é estipular um limite para esse tempo de interrupção no fornecimento de luz. Ou seja, o número máximo de horas que a casa do consumidor pode ficar sem luz durante o mês. Se esse tempo for excedido, o consumidor deve comunicar a agência reguladora que pode multar a concessionária em até 2% de seu faturamento. Além disso, o consumidor verá discriminados na sua conta mensal os valores da taxa de geração, taxa de transmissão, impostos e encargos contratuais. Atualmente, a conta especifica apenas o que o consumidor paga pela energia consumida e Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o diretor-geral da Aneel, esta nova exigência contribuirá para melhorar os padrões gerais de qualidade e reduzir o número de horas e a freqüência dos desligamentos de luz. A nova regra foi definida em conjunto com as empresas do setor. Abdo acredita que com as contas detalhadas o consumidor poderá ajudar a Aneel a fiscalizar, monitorar e punir as concessionárias que praticam taxas abusivas e estão fora do padrão de qualidade do setor. As empresas que não enviarem as informações detalhadas nas contas poderão ser multadas em até 2% do seu faturamento mensal.