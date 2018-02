Aneel: crise teve impacto sobre leilão de transmissão O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, admitiu que a crise financeira mundial ainda teve certo impacto sobre o leilão de linhas de transmissão, que aconteceu na manhã de hoje no Rio. "Em parte, as empresas ainda não tiveram tanta força para apresentar propostas mais agressivas", avaliou, a respeito do deságio médio deste leilão, de 28,43%. Embora esse valor tenha sido maior do que no último certame, de 25,32%, ocorrido em janeiro, ainda ficou bem abaixo de leilões anteriores, quando ultrapassava 50%.