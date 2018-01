Aneel dá reajuste de 4% à Light; empresa ameaça ir à Justiça As tarifas de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro, atendida pela Light, serão reajustadas em 4,16%, em média, a partir desta sexta-feira. O índice foi anunciado na noite desta quinta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) como resultado final da revisão tarifária periódica da empresa. A empresa, que pede um reajuste entre 10% e 12%, ameaça ir à Justiça contra a agência. As tarifas residenciais serão reajustadas em 2,14%, devido ao processo gradual de redução dos subsídios concedidos aos consumidores industriais. O maior índice, de 10,01%, será pago pelos consumidores de alta tensão. Com os reajustes autorizados, a receita da Light aumentará 6,88%, segundo a Aneel. A Light atende 3,3 milhões de unidades consumidoras em 33 municípios do estado do Rio de Janeiro.