Aneel decide se reduz valor do seguro-apagão nesta quarta A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidirá, em reunião prevista para esta quarta-feira, se será reduzido o seguro-apagão, cobrado nas tarifas de energia elétrica para manter as usinas termelétricas emergenciais. De acordo com relatório da Aneel, baseado em informações prestadas pela Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), há a possibilidade de redução imediata de 24% do valor do Encargo de Capacidade Emergencial (ECE), nome oficial do seguro-apagão. De acordo com relatório da Aneel, a possibilidade de redução do seguro-apagão, começou a ser cogitada depois que a CBEE apresentou um saldo final de caixa de R$ 227,389 milhões em julho último. O relatório da Aneel informa ainda que a CBEE argumentou que a redução do seguro-apagão em 24% seria possível agora, uma vez que o órgão poderá devolver ao Tesouro Nacional aportes de capital de R$ 499 milhões somente no primeiro semestre de 2006.