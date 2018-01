Aneel defende criação de reservas para hidrelétricas O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, defendeu nesta quinta-feira a proposta, estudada dentro do governo, de criar áreas de reserva para futura construção de usinas hidrelétricas ou de linhas de transmissão de energia. "Acho a idéia muito boa. Essa proposta é coerente com o conceito de zoneamento ambiental e de desenvolvimento, pois há regiões que permanecem intocadas e outras nas quais se aceita que haverá desenvolvimento", disse, após participar do V Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, em Brasília. A idéia de criar essas reservas - já comentada algumas vezes pelo ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau - é para acelerar o processo de licenciamento ambiental de projetos de novas usinas hidrelétricas no País.